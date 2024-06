Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta au loc probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a: marti 25 iunie – limba si literatura romana, joi 27 iunie – matematica, iar vineri 28 iunie – limba si literatura materna. Accesul elevilor in unitatile de invatamant/centre de examen este permis…

- Probele scrise la Evaluare Naționala 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a incep astazi, 25 iunie, cu limba și literatura romana. Peste 160.000 de elevi s-au inscris pentru a da examenul in cele aproape 3.400 de centre de examen din școli, a anunțat Ministerul Educației.Elevii pot intra in sala de…

- Probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a incep marti, cu proba de limba si literatura romana, peste 160.400 de absolventi ai clasei a VIII-a fiind inscrisi in vederea sustinerii examenului, organizat in 3.392 de unitati de invatamant/centre de examen. „Probele…

- Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in vederea susținerii examenului, organizat in 3.392 de unitați de invațamant/centre de examen.Potrivit sursei citate, accesul elevilor in unitațile de invațamant/centre de examen…

- Incepe evaluarea naționala la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2023 – 2024. Peste 500.000 de elevi vor participa la aceasta evaluare a competențelor, potrivit Ministerului Educației. Sesiunea de evaluari naționale este programata in perioada 13 – 29 mai. Evaluarea competențelor…

- Incepe evaluarea naționala la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2023 – 2024. Peste 500.000 de elevi vor participa la aceasta evaluare a competențelor, potrivit Ministerului Educației. Sesiunea de evaluari naționale este programata in perioada 13 – 29 mai. Evaluarea competențelor…

- In perioada 13 – 29 mai a.c., este programata sesiunea de evaluari naționale (EN) la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2023 – 2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi (cumulat), a anunțat, ieri, Ministerul Educației. Evaluarea competențelor fundamentale la…

- „In perioada 13 – 29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2023 – 2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi (cumulat)”, anunta duminica Ministerul Educatiei Nationale. Evaluarea competentelor…