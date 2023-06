Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala 2023. Peste 161.500 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Naționala, organizata in 3.533 de unitați de invațamant/centre de examen. Examenul se va desfașura in perioada 19 iunie - 4 iulie 2023.

- Evaluarea Naționala pentru elevii din clasa a II-a continua miercuri, 10 mai, cu proba la limba romana citit, dupa ce marți, aceștia au susținut proba scrisa de la limba romana, relateaza Edupedu.ro.Proba de astazi vizeaza „evaluarea competentelor de receptare a mesajelor citite” ale elevilor. Elevii…