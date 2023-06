Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a, ANULATĂ în 2023. Măsuri decise la minister Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a, ANULATA in 2023. Masuri decise la minister Evaluarea Naționala la clasa a VI-a va fi anulata. Testarile nu vor mai fi susținute de elevi, prevede un proiect de ordonana publicat de Ministerul Educației. ”In anul școlar 2022 – 2023, evaluarea elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba și comunicare, matematica și științe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizeaza”, comunica ministerul. Reamintim […] Citește Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a, ANULATA in 2023. Masuri decise la minister in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EVALUARE NAȚIONALA 2023: Modele de subiecte și bareme la MATEMATICA. Variante de pregatire pentru elevii de clasa a VIII-a Evaluare Naționala 2023 – modele de subiecte Matematica: examenul ce conteaza pentru admiterea la liceu se desfașoara in luna iunie. Elevii de clasa a a VIII-a au la dispoziție…

- Evaluarea naționala de la clasa a VI-a, care trebuia sa inceapa miercuri, 24 mai, a fost amanata cu o saptamana din cauza grevei profesorilor, a anunțat Ministerul Educației.„A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor…

- Evaluare naționala clasa a VI-a 2023: testarile au fost amanate pentru perioada 30-31 mai. Decizie la minister Evaluare naționala clasa a VI-a: testarile pentru elevi au fost mutate pentru perioada 30-31 mai, in contextul grevei din invațamant. Inițial, probele ar fi trebuit sa se desfașoare in 24-25…

- Evaluare Naționala, clasa a IV-a 2023: subiectele la Limba romana. Care au fost cerințele pentru elevi Evaluare Naționala, clasa a IV-a 2023: elevii au susținut marți, 16 mai, proba de Limba romana. Au avut la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva cerințele primite la testare. Subiectele au grad…

- EVALUARE NAȚIONALA, clasa a IV-a 2023: Marți, prima proba, la Limba romana. Modele de subiecte Testarile pentru elevi la Evaluare Naționala, clasa a IV-a, incep marți, 16 mai, cu proba de Limba romana. Durata testarilor este de 60 de minute, relateaza alba24.ro. Rezultatele nu se afiseaza/nu se comunica…

- EVALUARE NAȚIONALA clasa a II-a 2023: subiectele la Limba romana citit, publicate de minister. Joi, proba la Matematica Evaluare Naționala clasa a II-a 2023: Ministerul Educației a publicat subiectele de la proba de Limba romana citit. In județul Alba, testarea de miercuri a fost susținuta de catre…

- GHID Simulare Evaluare Naționala 2023: ce trebuie sa știe elevii de clasa a VIII-a. Luni, testarea la Romana Simulare Evaluare Naționala 2023: elevii de clasa a VIII-a din toata țara participa, in perioada 20-22 martie, la sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Naționala. Prima testare, la Romana,…

- Totul despre inscrierea in clasa pregatitoare 2023. Ministerul Educației a publicat ghidul Ministerul Educației a publicat ghidul pentru inscrierea in clasa pregatitoare in anul școlar 2023-2024. De menționat ca, potrivit ministerului, fiecare copil care merge in clasa zero are un loc asigurat. Numarul…