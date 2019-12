Evaluarea Naţională nu se modifică în 2021 Elevii din clasa a VII-a nu vor susține examenele transdisciplinare la Evaluarea Naționala, așa cum e prevazut in legea Educației. Guvernul a amanat, prin ordonanța de urgența, aceasta forma de examinare pentru generația care va intra anul urmator in clasa a V-a. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care prevede ca elevii care se afla acum in clasa a VII-a sa sustina Evaluarea nationala dupa modelul actual. Astfel, ​evaluarea naționala transdisciplinara se amana pana in 2024, moment in care elevii care incep clasa a V-a in anul școlar 2020 – 2021 vor da acest…

- Elevii care sunt acum in clasa a VII-a vor sustine, in anul scolar urmator, Evaluarea nationala asa cum este organizata in prezent, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Monica Anisie. "In sedinta de Guvern am adoptat o ordonanta de urgenta de prorogare a unor termene prevazute de Legea 1/2011. Masura…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, vineri, ca elevii care sunt in clasa a saptea acum vor sustine Evaluarea Nationala asa cum este anul acesta, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta privind prorogarea unor termene prevazute de Legea 1/2011. Totodata, s-a prorogat termenul pentru evaluarea…

- La mai mult de doua luni de la debutul anului scolar, elevii din clasa a VII-a nu au primit nici pana in prezent manualele de matematica si fizica.Prof. Gabriela Mihai, inspector scolar general, a mentionat ca actualul ministru al Educatiei, Monica Anisie, a transmis ca a semnat contractul final ...

- Noul ministru al Educatiei, Monica Anisie, a declarat luni seara la B1 TV ca va milita pentru pastrarea actualei modalitati de Evaluare Nationala si admitere la liceu pentru elevii din clasa a VII-a, prima generatie de clasa pregatitoare din Romania. Teoretic, acesti elevi ar trebui ca la sfarsitul…

- Noi modele de subiecte pentru examenul de Evaluare Naționala 2020 au fost publicate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, din subordinea Ministerului Educației, la inceputul lunii noiembrie. Structura și cerințele sunt aceleași ca in anii trecuți. Reamintim ca Evaluarea Naționala pentru clasa…

- Anul viitor, Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a va incepe in 15 iunie. Au fost anunțate o serie de noutați privind organizarea examenului ce conteaza pentru admiterea la liceu. Potrivit Ministerului Educației, principalul element de noutate il reprezinta intervenția asupra modalitații de soluționare…

- Manualul de matematica pentru clasa a VII-a nu exista nici macar in format digital. Nici pana astazi, 25 septembrie, profesorii și elevii nu au vreo informație oficiala și nu știu cand vor primi toate manualele. Ce s-a primit pana acum, in Neamț, sunt fizica, engleza, franceza, educația plastica, religia…