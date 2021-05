Evaluarea naţională la clasa a VI-a continuă cu proba de matematică şi ştiinţele naturii Evaluarea nationala la clasa a VI-a continua cu proba de matematica si stiintele naturii. Peste 180.000 de elevi de clasa a VI-a vor sustine astazi a doua proba a examenului de evaluare nationala: matematica si stiintele naturii. Plicurile sigilate cu subiectele se deschid la ora 11:00, iar timpul alocat lucrarii scrise este de 60 de minute. Toate probele se sustin cu prezenta fizica, indiferent de scenariile in care se afla unitatile de invatamant, iar testele vor fi evaluate de catre cadre didactice din respectiva scoala. Rezultatele individuale obtinute la aceste evaluari nu se afiseaza, nu… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

