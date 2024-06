Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Nationala, care va incepe pe data de 25 iunie cu proba de Limba si literatura romana, se va desfasura in aproape 3.400 de centre de examen din toata tara, a anuntat vineri ministrul Educatiei, Ligia Deca.

- In primavara acestui an ministrul Educației, Ligia Deca, anunța ca profesorii care participa la examenele naționale vor primi bani in plus, insa pana acum nu au aparut prevederi legale in susținerea acestei afirmații. Intr-o postare recenta Ligia Deca revine asupra acestei teme cu detalii. „In contextul…

- Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat, miercuri, 17 aprilie, la TVR Info, referitor la subiectele de tip grila de la Evaluarea Naționala și examenul de Bacalaureat 2024, ca „se va adauga un mecanism de siguranța”. The post INVAȚAMANT ROMANESC Se va implementa un nou mecanism de siguranța la corectarea…

- Elevii și copiii de gradinița vor intra in vacanța de primavara incepand din 27 aprilie și pana in 7 mai, a treia zi de Paște, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, scrie Hotnews . Dupa vacanța de Paște, elevii se vor intoarce la școala pentru ultimul modul al anului școlar 2023-2024.…

- „Pentru subiectul grilelor (…) incercam acum sa facem o modificare in platforma, dupa ce am vazut care au fost situațiile care au aparut la simulare, in așa fel incat atunci cand doi profesori corectori pe o grila introduc raspunsuri diferite (…) sa se intoarca lucrarile la aceiași corectori, cu rugamintea…