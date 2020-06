Evaluarea Națională începe cu proba la limba română. Ministrul Educației: ″Nu cumpărați subiectele false” Potrivit Monicai Anisie, subiectele sunt securizate pe un server pana maine și vor fi accesibile oricarui elev care a ținut pasul cu recapitularea materiei. Va fi oricum un examen in care emoțiile copiilor de clasa a opta vor fi dublate de timpul suplimentar, alocat procedurilor de siguranța. Candidații vor trece prin mai multe filtre, inainte sa ia loc in banci. La 7 dimineața, cei 172 de mii de absolvenți de gimnaziu sunt așteptați in fața centrelor de examen. Pașesc inauntru in grupuri de 10, cate unul la 5 minute, purtand masca de acasa. Se dezinfecteaza și primesc alta sterila. Un asistent… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

