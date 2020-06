Evaluarea Națională, etapa specială, începe luni. 216 elevi, înscriși Peste 200 de elevi care nu au putut susține Evaluarea Naționala in același timp cu colegii lor, din cauza epidemiei de COVID-19 s-au inscris la etapa speciala a examenului, care incepe luni. Potrivit unui comunicat transmis duminica de Ministerul Educației și Cercetarii, la etapa speciala a examenului de Evaluare Naționala s-au inscris 216 absolvenți ai […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

