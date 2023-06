Evaluarea Naţională continuă cu proba de matematică Absolventii de clasa a VIII-a sustin, miercuri, proba de matematica a Evaluarii Nationale. S-au inscris 161.500 de copii, dar peste 7.000 dintre ei au absentat la prima proba. Prima proba a examenului, cea de Limba si literatura romana, a avut loc luni si peste 7.000 dintre candidatii inscrisi au absentat. Miercuri, elevii care au terminat clasa a VIII-a sustin proba de matematica. In cusul zilei de joi este programata proba la limba si Literatura materna. Primele rezultate ale examenului vor fi afisate miercuri, 28 iunie, pana la ora 14.00. Contestatiile… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

