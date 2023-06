Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi cu emoții pentru absolvenții claselor a VIII-a din Capitala și din țara. Elevii susțin, miercuri, a doua proba din cadrul Evaluarii Naționale. Și dau piept cu subiectele de la matematica, pe care mulți o considera cea mai dificila dintre probele Evaluarii Naționale. Așadar, Evaluarea Naționala…

- Absolvenții claselor a VIII-a susțin, astazi, proba scrisa la Matematica din cadrul Evaluarii Naționale 2023. 161.654 de elevi au fost inscriși la Evaluarea Naționala, insa peste 7.000 dintre aceștia au absentat la proba de Limba și literatura romana. In cusul zilei de joi este programata proba la limba…

- Absolvenții clasei a VIII-a susțin miercuri, 21 iunie, proba la matematica a Evaluarii Naționale 2023. Este cea de-a doua proba a examenului de la finalul gimnaziului.Ca și pana acum, Minsterul Educației a publicat pe portalul subiecte.edu.ro modele de subiecte cu ajutorul carora elevii se pot pregati…

- Evaluarea Naționala 2023 se va susține, potrivit calendarului emis de Ministerul Educației, in luna iunie, pentru clasa a VIII-a. Absolvenții clasei a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Naționala 2023 la doua materii - matematica și romana. In plus, elevii aparținand unor minoritați naționale vor…

- 2625 de elevi din Bistrița-Nasaud s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala, potrivit Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Examenul de Evaluarea Naționala a inceput in aceasta dimineața, la ora 9. In 21 iunie 2023 se desfașoara proba scrisa la Matematica. In 22 iunie – proba la Limba și literatura…

