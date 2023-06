Evaluarea Națională: absolvenții clasei a VIII-a se vor susține azi proba la Matematică Peste 161.500 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost inscrisi in vederea sustinerii evaluarii nationale, organizata in 3.553 de unitati de invatamant/centre de examen, in perioada 19 iunie - 4 iulie, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei, pe baza informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene, anunța Agerpres. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba la Limba si literatura materna. CITESTE SI Transfagarasanul se rededschide: liber pentru toate categoriile de autovehicule 06:15 34 Magistrații din diverse instanțe și parchete din țara iau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIse rededschide: liber pentru toate categoriile de autovehicule 06:15 34 Magistrații din diverse instanțe și parchete din țara iau…

Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala a inceput inca de ieri, 19 iunie 2023, atunci cand elevii au susținut prima proba a acestui examen de capacitate, mai exact cel la Limba și Literatura Romana. Maine, 21 iunie 2023, cei ce se pregatesc sa intre la liceu in acest an vor avea de infruntat proba la Matematica. Ei bine,…

- Evaluarea Naționala 2023 se va susține, potrivit calendarului emis de Ministerul Educației, in luna iunie, pentru clasa a VIII-a. Absolvenții clasei a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Naționala 2023 la doua materii - matematica și romana. In plus, elevii aparținand unor minoritați naționale vor…

- Conform situatiei centralizate de catre Ministerul Educatiei pe baza informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene, peste 161.500 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost inscrisi in vederea sustinerii examenului, organizat in 3.533 de unitati de invatamant/centre de examen. Prima proba,…

- Absolventii claselor a VIII-a intra in focul examenelor de maine si pana pe 4 iulie. Evaluarea Nationala debuteaza cu proba scrisa la Limba si literatura romana, iar miercuri e programat examenul la Matematica.

- Elevii care au finalizat clasa a VIII-a vor susține luni, 19 iunie, proba la Limba și literatura romana, iar miercuri, 21 iunie, proba scrisa la Matematica. Accesul candidatilor in sali este permis incepand de la ora 8.00, pana la ora 8.30, conform ghidului publicat de Ministerul Educației. La probele…

- Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2023) se va desfașura in perioada 19 iunie - 4 iulie 2023. Conform situației centralizate de catre Ministerul Educației pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, peste 161.500 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost…

- Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a sasea, care fusese programata in aceasta saptamana, a fost amanata din nou, prin ordin al ministrului Educatiei. Astfel, examenele vor avea loc in 12 si 13 iunie. "A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului…

- Evaluarile nationale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a incep marti, iar primii care vor sustine probele sunt elevii care termina clasa a II-a. Cei aflati la finalul clasei a IV-a vor sustine probele incepand cu 16 mai, iar cei din clasele a VI-a din 24 mai. Rezultatele nu vor fi trecute…