Absolventii claselor a VIII-a au sustinut, joi, proba la Matematica din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. De asemenea, absolventii de gimnaziu din partea minoritatilor nationale vor sustine, vineri, proba de limba si literatura materna. Prima proba a Evaluarii nationale, cea la Limba si literatura romana, a fost sustinuta marti. „Conform datelor ... The post Evaluarea Nationala a continuat cu proba de matematica. In Timis au fost aproape 240 de absenti