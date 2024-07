Evaluarea națională / 5 candidați la română și 8 la matematică au fost notați cu 10 Chiar daca per total la examenul de evaluare naționala din aceasta vara niciun candidat din Neamț nu a obținut media 10, potrivit rezultatelor inainte de contestații, au fost 5 candidați de 10 la limba și literatura romana și 8 de nota maxima la matematica. Balanța ramane destul de echilibrata, fara sa incline prea mult spre pregatirea reala sau umana in general in aceasta generație de absolvenți de gimnaziu, dupa cum se poate vedea din analiza rezultatelor obținute la evaluare, realizata de președintele comisiei județene de evaluare Neamț, inspector general școlar adjunct Dana Lacramioara Paiuș.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

