Evaluarea Națională 2024 începe marți. Calendarul probelor/Cu ce obiecte NU au voie elevii în sălile de examen Incep emoțiile pentru absolvenții claselor a VIII-a din București și din țara. Elevii numara orele ramase pana cand vor da prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale 2024. Probele scrise incep marți, cu cea la limba și literatura romana. Urmeaza apoi proba pe care mulți o considera a fi și mai dificila, cea la matematica. […] The post Evaluarea Naționala 2024 incepe marți. Calendarul probelor/Cu ce obiecte NU au voie elevii in salile de examen first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

