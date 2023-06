Absolventii clasei a VIII-a care apartin minoritatilor nationale sustin joi proba la Limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Rezultatele initiale vor fi afisate pe 28 iunie, pana la ora 14.00, iar contestatiile vor putea fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice pe 28 iunie in […] The post Evaluarea Naționala 2023 se incheie cu proba la Limba materna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .