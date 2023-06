Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 6 iunie, incep inscrierile la Evaluare Naționala 2023 pentru elevii de clasa a VIII-a. Potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial, perioada de inscriere la Evaluarea Naționala 2023 este cuprinsa intre 6-9 iunie. Inscrierea candidaților se face automat de catre secretariatele școlilor,…

- Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a a fost amanata din nou din cauza grevei generale din Educație. Prima proba a examenului trebuia sa aiba loc marți, 30 mai. Ministerul Educației anunța ca a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare…

- Evaluarea Naționala de la clasa a VI-a a fost mutata de catre Ministerul Educației peste o saptamana, dupa ce sindicatele au anunțat ca testarea nu se susține in timpul grevei generale. Ministerul a publicat pe site-ul oficial urmatoarea precizare: „Evaluarea naționala pentru clasa a VI-a va avea loc…

- Programa la Matematica pentru Evaluare Naționala 2023 a fost elaborata de Ministerul Educației și publicata pe edu.ro. Elevii vor susține proba la matematica pentru Evaluarea Naționala 2023 pe 21 iunie.Potrivit calendarului, elevii vor susține proba scrisa la matematica pe 21 iunie 2023, iar programa…

- Elevii și copiii de gradinița revin marti, 2 mai, la cursuri dupa minivacanța de 1 Mai. Urmeaza Evaluarile Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, care incep pe 9 mai. Urmatoarea perioada cu mai multe zile libere va fi peste o luna. Pana atunci, se desfașoara testarile de Evaluare Naționala…

- Social Rezultate simulare Evaluare Naționala clasa a VIII-a / Note mai mari sau egale cu 5 – 75,3% Limba și literatura romana, 59,2% Matematica martie 30, 2023 09:03 Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, miercuri, 29 martie, a avut loc comunicarea rezultatelor obținute de elevii de…

- Simularea la evaluarea naționala continua astazi, 21 martie, iar a doua proba susținuta de elevii de clasa a VIII-a va fi la matematica. Testarea are rolul de a-i ajuta pe elevi sa se familiarizeze cu structura examenului de evaluare naționala. Cuprins: Cum se va desfașura proba de simulare a evaluarii…

- Simularile la Evaluarea Naționala 2023 și Bacalaureat 2023 au loc in urmatoarele doua saptamani. Elevii vor susține simularile la Evaluarea Naționala (cei de clasa a VIII-a) incepand cu 20 martie și simularea la Bacalaureat (cei de clasa a XII-a) incepand cu 27 martie.Potrivit documentului, accesul…