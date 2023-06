Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru absolvenții gimnaziului din instituțiile cu predare in limbile minoritaților naționale. Circa 5 406 gimnaziști vor susține astazi examenul la limba și literatura romana, aceasta fiind prima proba din sesiunea 2023. In perioada 5-15 iunie curent, circa 30 mii de elevi vor susține examenele…

- Circa 5 400 de absolvenți gimnaziilor din instituțiile cu predare in limbile minoritaților naționale vor susține, astazi, incepand cu ora 9:00, examenul la Limba și literatura romana. Examenul este primul in lista celor patru examene naționale de absolvire a gimnaziului la care participa circa 30 000…

- Evaluarea Naționala de la clasa a VI-a va fi susținuta de elevi saptamana viitoare, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca testarea care trebuia sa inceapa maine nu se susține in timpul grevei generale.

- Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a a fost amanata in contextul grevei profesorilor, astfel ca elevii vor susține proba la limba romana in 30 mai, iar proba de matematica și științele naturii in 31 mai. In acest sens a fost semnat un ordin de ministru.

- Absolventii de liceu participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale sustin astazi proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul sesiunii speciale a examenului de Bacalaureat.Potrivit calendarului aprobat de ministrul Educatiei, elevii au sustinut luni…

- Programa la Romana pentru Evaluare Naționala 2023 a fost elaborata de Ministerul Educației și publicata pe edu.ro. Elevii vor susține proba la limba romana pentru Evaluarea Naționala 2023 pe 19 iunie.Absolvenții clasei a 8-a vor susține examenul de Evaluare Naționala 2023 la doua materii - matematica…

- Elevii si prescolarii revin marti la cursuri, iar pentru multi dintre ei urmeaza evaluarile periodice prin care se stabileste nivelul cunostintelor acumulate si se intocmesc eventuale planuri individualizate de studiu, acolo unde se impune. Incepand din 9 mai are loc Evaluarea Nationala pentru clasa…

- Ministerul Educatiei a publicat ghidul privind simularea examenelor nationale in anul scolar 2022 – 2023. Astfel, accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30, iar probele incep la ora 9:00, moment in care vor fi distribuite subiectele. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de…