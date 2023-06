Evaluarea Națională 2023: La Botoșani, 15 de elevi au obținut note de zece Evaluarea Naționala 2023: La Botoșani, 15 de elevi au obținut note de zece Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a centralizat rezultatele Examenului de Evaluare Naționala 2023. Rata de participare a fost de 95,39% la Limba și literatura romana și de 95,16% la Matematica. Promovabilitatea la nivelul județului Botoșani este de 66,16% inainte de contestații. In județul Botoșani sunt 4 absolvenți care au obținut media 10 (zece): Balan M. Amelia […] Citește Evaluarea Naționala 2023: La Botoșani, 15 de elevi au obținut note de zece in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

