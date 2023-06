Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii claselor a VIII-a intra in focul examenelor de maine si pana pe 4 iulie. Evaluarea Nationala debuteaza cu proba scrisa la Limba si literatura romana, iar miercuri e programat examenul la Matematica.

- Ministerul Educatiei a anuntat ca peste 161.500 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost inscrisi pentru a sustine Evaluarea Nationala, in perioada 19 iunie - 4 iulie. Prima proba la Limba si literatura romana va avea loc luni, urmata de proba la Matematica, miercuri. De asemenea, proba la limba si…

- Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2023) se va desfașura in perioada 19 iunie - 4 iulie 2023. Conform situației centralizate de catre Ministerul Educației pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, peste 161.500 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost…

- Evaluarea naționala de la clasa a VI-a va fi susținuta de elevi saptamana viitoare, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca testarea care trebuia sa inceapa maine nu se susține in timpul grevei generale. Ministerul Educației a modificat calendarul evaluarilor naționale, astfel incat Evaluarea…

- Rata de promovare la proba la Limba si literatura romana din cadrul simularii Bacalaureatului este in crestere cu 11 puncte procentuale fata de anul trecut, cresteri inregistrandu-se si la celelalte probe, cu exceptia celei la Limba si literatura materna, unde se observa o scadere usoara, reiese din…

- Un numar de 163.376 de elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a opta la inceputul acestui an scolar au fost prezenti, marti, la proba de Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Patru candidati au fost eliminati in urma unor tentative de frauda. ”La simularea probei scrise la Matematica,…

- La proba scrisa la limba și literatura romana din cadrul simularii examenului de evaluare naționala, sesiunea 2023, au fost prezenți 6.699 elevi din cei 7.110 inscriși. Niciun candidat nu a fost eliminat. Organizarea și desfașurarea examenului are loc in 162 centre de examen. Marți, 21 martie 2023,…

- Un numar de 164.009 elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar au fost prezenti luni la proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale, a anuntat Ministerul Educatiei. Conform sursei citate, 4 elevi au fost eliminati pentru…