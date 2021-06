Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii la Evaluare Nationala 2021 din randul minoritatilor nationale vor sustine vineri proba la Limba materna. Subiectele și baremul la Limba Materna de la Evaluare Naționala 2021 vor fi publicate pe edu.ro, incepand cu ora 15:00.

- Politiștii au declanșat verificari in urma unei reclamatii venite din partea Inspectoratului Scolar Vrancea care susține ca, in ziua in care s-a sustinut proba la Limba romana in cadrul Evaluarii Nationale, subiectele au fost publicate pe o retea de socializare inainte de finalizarea examenului. Potrivit…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…

- The European Commission opened a formal antitrust investigation into Google on Tuesday to assess whether the tech giant has violated EU competition rules by favouring its own online display advertising technology services, and therefore breached antitrust rules. “Google collects data to be used for…

- Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfașura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021cu un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a inscriși, dintre care 12.006 in municipiul București, conform situației centralizate de catre Ministerul Educației. Este prima generație de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, vineri, organizarea a patru evenimente test/pilot in domeniul cultural, in spațiu inchis, in limita participarii a maximum 70% din capacitatea spațiului. Primul spectacol va incepe in doar 2 ore, la Opera Naționala din București. Astfel,…

- Testele de antrenament pentru examenele de Limba și literatura romana, Matematica și Limba și literatura materna, susținute de elevii de clasa a VIII-a, setul 8, au fost publicate, luni, de Ministerul Educației. Evaluarea Naționala 2021 incepe in data de 22 iunie. Testele antrenament au drept scop familiarizarea…

- Medicul care a descoperit mutația covid din Africa de Sud este convins ca virusul are capacitatea de a pacali la infinit raspunsul imun, iar pentru a-i reduce șansele de a scapa este nevoie de reducerea numarului global de infecții. Studiile și opiniile unor specialiști de top se regasesc in cea mai…