Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de etnie maghiara sunt discriminați pozitiv la evaluarea naționala, acuza prim-vicepreședitele PSD Sorin Grindeanu, care ii cere ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, sa corecteze situația. „O prevedere din Legea Educației Naționale din 2011, apoi un ordin de ministru dat de Anisie in 2016,…

- Evaluarea Nationala 2021 incepe marti cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca se va asigura personal ca nu vor exista „vicii de formulare” in privinta baremelor.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, ca pana in prezent s-au inscris 132.630 de elevi pentru a sustine Evaluarea Nationala, reprezentand 90% din totalul elevilor de clasa a VIII-a. El a adaugat ca in cursul serii vor fi publicate pe site-ul ministerului recomandari pentru…

- Evaluarea Nationala și examenul de Bacalaureat vor avea loc și anul acesta cu respectarea normelor sanitare de protecție. Ministrul Educatiei recomanda insa școlilor sa renunțe la o parte din regulile sanitare. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a recomandat inspectoratelor scolare eliminarea triajului…

- Elevii claselor a VIII-a incheie, vineri, cursurile, iar din 22 iunie vor sustine probele Evaluarii Nationale. Pentru majoritatea elevilor, scoala continua pana in 25 iunie, cand incepe vacanta de vara. Clasele a XII-a si a XIII-a au incheiat cursurile vinerea trecuta. Potrivit Ordinului pentru…

- Cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a se incheie astazi, insa nu intra in vacanța pentru ca urmeaza o perioada foarte grea pentru ei: Evaluarea Naționala. Elevii de clasa a VIII-a au 11 zile libere din momentul in care termina cursurile pana cand revin din nou la școala pentru examenul de Evaluare…

- Aproximativ 1,9 milioane de elevi reiau cursurile, cu prezenta fizica, incepand de astazi, fiind vorba despre toti cei inscrisi in ciclul primar si in gradinite, precum si de aproape 500.000 de elevi din localitati cu rata de infectare mai mica de 1 la mie. Pentru elevii din peste 1.100 de localitati,…

- Copii vor reveni la școala din 5 mai. Elevii care sunt in clase terminale vor reveni la școala din data de 10 mai. „Elevii vor reveni la școala in data de 5 mai. Este vorba despre toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale care vor reveni la școala in data de 10 mai. Elevii de clasa a VIII-a…