- Monica Anisie vine cu precizari de ultima ora privind accesul elevilor in salile de examene. Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, anunta ca 172.000 de elevi vor sustine Evaluarea Nationala in prima etapa a examenului, care incepe luni cu proba de Limba Romana. Anisie precizeaza ca accesul…

- Evaluarea Nationala incepe peste o saptamana, iar pe 22 iunie se desfasoara prima proba a Bacalaureatului. Elevii care nu vor putea fi prezenti la toate examenele vor mai avea o sansa din 29 iunie si, respectiv 6 iulie, la sesiunile speciale organizate de Ministerul Educatiei. Ministrul Monica Anisie…

- Sesiunile speciale de la Evaluarea Naționala și Bacalaureat organizate pentru elevii care, din motive de sanatate, nu vor putea participa la prima sesiune vor recunoaște eventualele probe pe care aceștia au apucat sa le dea inițial, a declarat duminica seara, la Digi24, ministrul educației, Monica Anisie.

- Elevii izolați și cei confirmați cu Covid-19 vor susține Evaluarea Naționala (EN) dupa o procedura speciala. Aceasta este una din modifcarile aduse metodologiei de organizare și desfașurare a EN,

- Elevii si cadrele didactice care vor reveni la scoala pentru pregatirea examenelor nationale vor beneficia gratuit de masti de protectie pe care Guvernul le va distribui prin intermediul inspectoratelor scolare, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban. El a precizat ca achizitia va fi facuta, in…

- In cadrul ședinței de luni, de la Cotroceni, s-au luat mai multe decizii de interes pentru elevi, indeosebi pentru cei care se pregatesc sa susțina Evaluarea Naționala ori Bacalaureatul, in acest an in care noul coronavirus a generat atat de multe schimbari și restricții. Daca majoritatea copiilor –…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai spus ca daca situația legata de coronavirus nu va degenera, elevii…