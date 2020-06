Stiri pe aceeasi tema

- Niciun elev din București nu a avut temperatura peste 37,3 grade Celsius, la intrarea in examenul de Limba și literatura romana de la Evaluarea Naționala 2020, informeaza edupedu.ro.Contactata in legatura cu numarul de elevi excluși din examen la triajul epidemiologic efectuat in școli la inceputul…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, anunta ca 172.000 de elevi vor sustine Evaluarea Nationala in prima etapa a examenului, care incepe luni cu proba de Limba Romana. Anisie precizeaza ca accesul in salile de examen se va face pana la ora 8:30, iar in cazul copiilor cu temperatura peste…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut mai multe precizari in legatura cu elevii care au temperatura peste 37,3 grade in ziua examenului, cu o zi inainte de prima etapa a Evaluarii Naționale. Ministrul a spus ca temperatura unui elev va fi masurata de trei ori, in cazul in care acesta are temperatura…

- Aproape 3000 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a din Alba sunt inscriși la examenul de Evaluare Naționala 2020. Aceștia vor susține, de luni, in condiții speciale, probele scrise. La nivel național, sunt așteptați la examen 172.482 de elevi, potrivit Ministerului Educației și Cercetarii (MEC). Examenul…

- Un numar de 172.482 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 in municipiul Bucuresti, s-au inscris pentru a sustine Evaluarea Nationala din sesiunea 2-27 iunie 2020, conform situatiei centralizate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. Examenul incepe luni cu proba scrisa la Limba…

- Vineri, 12 iunie 2020, la deschiderea primei conferinte de presa tinuta la Primaria municipiului dupa ridicarea restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, primarul Mircia Gutau a urat mult succes tuturor elevilor care, incepand de luni, 15 iunie, vor sustine Evaluarea Nationala. Cu aceasta ocazie,…

- In contextul pandemiei de COVID-19, anul acesta elevii din a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Naționala cu respectarea masurilor de siguranța și mai ales a masurilor de distanțare sociala. Astfel ca in ziua probelor, inainte de a intra in unitațile de invațamant, elevilor le va fi masurata temperatura,…