Evaluarea Nationala 2019. Ministerul Educatiei publicat calendarul examenului Urmatoarea proba scrisa, la matematica, se va desfasura in data de 20 iunie, iar ultima, la limba si literatura materna - pentru elevii care au studiat aceasta disciplina, este programata in data de 21 iunie. Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 25 iunie (pana la ora 12:00), procedura urmata de inregistrarea contestatiilor, in intervalul orar 14:00 - 20:00. Examenul se va incheia sambata, 29 iunie, cu afisarea rezultatelor finale. Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a in vederea participarii la Evaluarea Nationala se face in perioada 3 - 7 ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

