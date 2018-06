Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a precizat, prin intermediul unui comunicat, cați absolventi de clasa a VIII-a s-au inscris la Evaluarea Nationala 2018, conform datelor centralizate pana sambata, 9 iunie, la ora 12:00, dar de la noi afli ce faci daca nu te-ai inscris la Evaluarea Naționala 2018…

- Prima proba a Evaluarii Nationale 2018, pentru clasa a 8-a, cea la Limba si literatura romana, are loc luni, 11 iunie. Miercuri, 13 iunie, este organizata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura materna.

- EVALUAREA NATIONALA 2018 la ROMANA, pentru clasa a 8-a. Prima proba a Evaluarii Nationale 2018, pentru clasa a 8-a, cea la Limba si literatura romana, are loc luni, 11 iunie. Libertatea.ro va publica subiectele de la EVALUAREA NATIONALA 2018 la ROMANA, pentru clasa a 8-a, precum si rezolvarea subiectelor…

- Proba de limba romana este prima din cadrul Evaluarii Nationale 2018, conform calendarului publicat de catre Ministerul Educatiei. Scolarii vor avea de rezolvat exercitii pe baza unui text dat, prin care vor demonstra ca inteleg cuvintele si notiunile prezentate. Durata alocata rezolvarii testelor de…

- Documente atasate: Subiecte matematica evaluare nationala clasa a II-a Subiecte matematica evaluare nationala clasa a II-a SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA CLASA A II-A. Prima sesiune de evaluare vizeaza elevii claselor a II-a a inceput luni, 7 mai, cu probele scrise la limba romana și limba…

- EVALUARE NAȚIONALA 2018. LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA CLASA A VIII-A. Pe data de 11 iunie 2018 are loc proba de limba si literatura romana pentru Evaluarea Nationala 2018 a elevilor de clasa a 8-a. Limba si l...

- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale,…