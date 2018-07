In urma derularii etapei de admitere computerizata in invațamantul liceal, pentru anul școlar 2018-2019, situația la nivelul județului Satu Mare se prezinta dupa cum urmeaza: -au fost repartizați 1657 de elevi; -16 elevi sunt nerepartizați pentru ca nu au completat suficiente opțiuni care sa le permita incadrarea intr-o unitate de invațamant liceal; -au ocupat locuri in […]