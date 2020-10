Evaluarea inputurilor utilizate în agricultura ecologică, o preocupare a cercetătorilor din România Pentru a veni in sprijinul fermierilor care cultiva in sistem ecologic și a caror numar este in continua creștere, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara București a fost demarat un proiect intitulat „Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiza a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile in agricultura ecologica“. La aceasta data nu exista in Romania metodologii de identificare, evaluare, testare, dezvoltare și validare de metode de analiza a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile in agricultura ecologica.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

