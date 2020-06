Consiliul Județean Maramureș a publicat nota obținuta de managerul Complexului Astronomic Baia Mare, Ovidiu Ignat, in urma evaluarii anuale a managementului pentru anul 2019. Astfel, acesta a primit 10 pe linie atat la analiza raportului de activitate, cat și la interviu. Potrivit art. 41 alin 2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura cu modificarile și completarile ulterioare ”in cazul in care nota finala se situeaza sub 7, rezultatul evaluarii este nesatisfacator”, precizeaza CJ. Vlad HERMAN The post Evaluarea anuala a managementului: Ce nota a primit managerul…