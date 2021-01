EVALUAREA ACTIVITATILOR DESFASURATE DE INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN B-N IN ANUL 2020.

Stiri pe aceeasi tema

- POLIȚIA IN ACȚIUNE… In cadrul activitaților operative desfașurate in cursul zilelor trecute, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au continuat activitațile din cadrul acțiunii naționale “FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalitații desfașurarii operațiunilor cu articole pirotehnice…

- Zeci de politisti la datorie in nopatea de Revelion.In perioada minivacantei de Revelion, politistii constanteni, alaturi de celelalte forte de ordine si reprezentanti ai institutiilor abilitate de control sunt la datorie, pentru a proteja siguranta si sanatatea constantenilor.Incepand de astazi, 31…

- Peste 250 de jandarmi vor asigura vor asigura liniștea și siguranța publica, in noaptea dintre ani dar și in weekendul ce va urma. Recomandari pentru cetațeni In noaptea dintre ani dar și in weekendul ce va urma, aproximativ 264 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor actiona...…

- ACȚIUNI PENTRU SIGURANȚA CETAȚENILOR Pe parcursul zilei de ieri, 27 decembrie a.c., pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, dar și pentru a menține un climat de ordine și siguranța publica, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, impreuna cu…

- Polițiștii buzoieni au aplicat aproape 300 de amenzi in urma controalelor și acțiunilor preventive efectuate in minivacanța de Craciun. „In cele 3 zile de minivacanța, peste 150 de polițiștii au fost mobilizați, in medie, zilnic, pregatiți sa acționeze atat pentru siguranța cetațenilor, cat și pentru…

- Școlile s-ar putea redeschide in siguranța la sfarșitul lunii martie-inceput de aprilie, dupa a doua etapa de vaccinare, a spus la Digi24, Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Perioada se suprapune cu incheierea celei…

- Politistii din Bacau au indisponibilizat 1.000 de kilograme de articole pirotehnice din categoria P1, F2 si F3, care ar fi fost transportate cu o autoutilitara pe DN 15, in localitatea Garleni, fara documente legale de provenienta. In cadrul actiunilor desfasurate pentru verificarea legalitatii…

- In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 124 sanctiuni contraventionale, dintre care 121 au fost pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, in valoare de peste 53.250 lei.Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul…