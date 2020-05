Disputa din spațiul public legata de legalitatea masurarii temperaturii la intrarea in spații publice aglomerate a dat naștere și altor dezbateri și ingrijorari: ce fac elevii daca in dimineața cand au de susținut examenele vor avea, din varii motive, temperatura ceva mai ridicata decat limita de 37,3 grade impusa pentru a le fi permis accesul in școala?