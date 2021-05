Evaluare naţională ptr clasa a VI-a / matematică şi ştiinţele naturii Evaluare nationala ptr clasa a VI-a / matematica si stiintele naturii Foto: Arhiva. Peste 180.000 de elevi de clasa a VI-a vor sustine astazi a doua proba a examenului de evaluare nationala: matematica si stiintele naturii. Plicurile sigilate cu subiectele se deschid la ora 11:00, iar timpul alocat lucrarii scrise este de 60 de minute. Toate probele se sustin cu prezenta fizica, indiferent de scenariile în care se afla unitatile de învatamânt, iar testele vor fi evaluate de catre cadre didactice din respectiva scoala. Rezultatele individuale obtinute la… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

