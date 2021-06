Stiri pe aceeasi tema

- Astazi debuteaza examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii de clasa a VIII a cu proba scrisa la Limba si literatura romana Probele incep la ora 09.00 si se vor derula in 120 de centre din judetul Constanta 65 mediul urban, 55 mediul rural . 4864 de elevi constanteni s au inscris pentru a participa…

- Peste 131.000 de elevi absolventi de gimnaziu s-au inscris pentru a sustine examenul de capacitate. Evaluarea Nationala 2021 incepe marti, 22 iunie, cu prima proba scrisa, cea la Limba si literatura romana, urmand ca in 24 iunie sa aiba loc proba scrisa la Matematica. In Bucuresti, putin peste 12.000…

- Inspectoratul Școlar București și Ministerul Educației pun la dispoziție doua numere de telefon pentru a semnala problemele de la evaluarea naționala 2021. Elevii, parinții și dascalii care vor sesiza probleme la Evaluarea naționala 2021 au la dispoziție doua numere de telefon pentru a le semnala, informeaza…

- Peste 2000 de absolvenți de gimnaziu sunt așteptați la Evaluarea Naționala. Maine incepe primul examen major din viața elevilor, cu proba la Limba și Literatura Romana. La nivelul județului Hunedoara 2.269 de absolvenți de gimnaziu s-au inscris pentru a susține examenul de Evaluare Naționala. 93,48%…

- In judetul Valcea sunt inscrisi 2207 absolvenți ai clasei a VIII-a la Examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2021 in 83 de Centre de evaluare. Marti, 22.06.2021, Evaluarea Nationala a elevilor, absolventi de clasa a VIII-a, debuteaza cu prima proba scrisa de Limba si literatura romana. Cea de…

- Marți, 18 mai, elevii claselor a IV-a din Cluj vor susține prima proba scrisa a examenului de Evaluare Naționala, la disciplina Limba româna. Miercuri, 19 mai, se va desfașura proba scrisa la Matematica, iar elevii care studiaza în limba minoritaților…

- Simularea examenelor naționale, amanata in Timișoara și in localitațile periurbane din cauza carantinei, va avea loc in perioada 12-21 aprilie. ISJ Timiș a stabilit programul susținerii simularii la probele scrise, la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Naționala. Pentru examenul de Evaluare Naționala:…

- Incepand de luni, 29 martie 2021, elevii claselor a VIII-a vor susține probele scrise in cadrul simularii examenului de Evaluarea Naționala, sesiunea martie 2021. Din totalul celor 4.508 de elevi de clasa a VIII-a, 2.164 de elevi sunt din municipiul Cluj-Napoca. Simularea examenului de Evaluare Naționala…