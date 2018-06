Evaluare Nationala clasa a VIII-a. Primele rezultate, afisate azi

Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de gimnaziu și parinții lor au inceput deja sa se adune in fața unitaților de invațamant absolvite de copii, in așteptarea notelor de la examenul de Evaluare Naționala. Spun ca au emoții, dat fiind ca subiectele la matematica au fost mai grele decat in anii trecuți. Notele…

- Primele rezultate ale examenului de Evaluare Nationala vor fi afisate, marti, iar rezultatele finale vor fi anuntate in 23 iunie. Examenul a fost sustinut de peste 150.000 de elevi la nivel national si aproximativ 2.000 in judetul Calarasi.

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, primele rezultate la Evaluarea Nationala (limba si literatura romana, matematica, limba materna) vor fi afisate marti, 19 iunie, pana la ora 12. Elevii vor putea sa-si afle notele la unitatea de invatamant in care sunt inscrisi sau pe…

- EDU.RO REZULTATE CAPACITATE OLT 2018. Emotii mari pentru absolventii de clasa a VIII-a care au sustinut examenul de evaluare nationala. Ministerul Educatiei publica notele de la Capacitate. Primele rezultate se afișeaza pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații in…

- Subiectele la Evaluarea Naționala 2018 la limba și literatura romana pentru absolvenții clasei a 8-a. Elevii au susținut, luni, prima proba din cadrul Evaluarii Naționale, la limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, este programata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba de limba si literatura…

- Absolventii de clasa a VIII-a sustin, astazi, prima proba a examenului de Evaluare Nationala. Sesiunea incepe cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Examenul continua miercuri, 13 iunie, cu proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba de limba si literatura materna. Primele rezultate vor fi…

- Cei peste 171.000 de elevi de clasa a VIII-a incheie vineri cursurile, iar de luni vor sustine Evaluarea Nationala. Primele rezultate vor fi anuntate in 19 iunie, iar rezultatele finale ale examenului vor fi afisate in 23 iunie. Conform ordinului de ministru privind structura anului scolar 2017-2018,…

- Perioada de înscrieri este 4 - 8 iunie, iar cursurile elevilor de clasa a VIII-a se încheie vineri, 8 iunie. Pe 11 iunie, este programata proba scrisa la Limba si literatura româna din cadrul Evaluarii Nationale, iar pe 13 iunie, cea scrisa la Matematica. Primele…