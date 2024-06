Evaluare Națională 2024: Săptămână de foc pentru absolvenții de clasa a VIII-a! Calendarul probelor Saptamana aceasta au loc probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a: marti 25 iunie – limba si literatura romana, joi 27 iunie – matematica, iar vineri 28 iunie – limba si literatura materna. Accesul elevilor in unitatile de invatamant/centre de examen este permis in intervalul orar 8:00 – 8:30. Acestia trebuie sa aiba asupra lor un act de identitate valid si instrumente de scris cu cerneala sau pasta albastra pentru redactarea lucrarilor scrise, iar pentru executarea schemelor si a desenelor se poate folosi si creion negru. Probele incep la ora 9,00, cand… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 160.000 de absolventi de gimnaziu s-au inscris la Evaluarea Nationala, care incepe marti cu proba de Limba si literatura romana, a anuntat Ministerul Educatiei. Urmatoarea proba, cea la Matematica, va avea loc joi, iar in cursul zilei de vineri – proba de limba si literatura materna. „Conform…

- Probele scrise la Evaluare Naționala 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a incep astazi, 25 iunie, cu limba și literatura romana. Peste 160.000 de elevi s-au inscris pentru a da examenul in cele aproape 3.400 de centre de examen din școli, a anunțat Ministerul Educației.Elevii pot intra in sala de…

- Probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a incep marti, cu proba de limba si literatura romana, peste 160.400 de absolventi ai clasei a VIII-a fiind inscrisi in vederea sustinerii examenului, organizat in 3.392 de unitati de invatamant/centre de examen. „Probele…

- Incep emoțiile pentru absolvenții claselor a VIII-a din București și din țara. Elevii numara orele ramase pana cand vor da prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale 2024. Probele scrise incep marți, cu cea la limba și literatura romana. Urmeaza apoi proba pe care mulți o considera a fi și mai…

- Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in vederea susținerii examenului, organizat in 3.392 de unitați de invațamant/centre de examen.Potrivit sursei citate, accesul elevilor in unitațile de invațamant/centre de examen…

- Evaluarea Naționala de la clasa a IV-a incepe pe 21 mai, cu proba scrisa la Limba romana. Elevii de clasa a II-a au susținut deja probele Evaluarii Naționale, iar cei care urmeaza sunt școlarii de clasa a IV-a. Evaluarea Naționala de la clasa a IV-a incepe pe 21 mai, cand va avea loc proba scrisa la…

- Incepe evaluarea naționala la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2023 – 2024. Peste 500.000 de elevi vor participa la aceasta evaluare a competențelor, potrivit Ministerului Educației. Sesiunea de evaluari naționale este programata in perioada 13 – 29 mai. Evaluarea competențelor…

- Sesiunea de evaluari nationale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a incepe luni. Peste 500.000 de elevi urmeaza sa sustina examene la limba romana, matematica si stiinte ale naturii si la limba materna. Durata alocata rezolvarii este de 30 de minute pentru fiecare test in cazul elevilor…