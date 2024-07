Elevii din clasa a VIII-a, care au susținut examenul de Evaluare Națioala in acest an, iși primesc astazi rezultatele finale. Ministerul Educației va publica notele dupa contestații, pe care veți putea sa le regașiți in textul de mai jos. Anul acesta, numarul de contestații pe care le-au depus elevii a ajuns la un nou record.