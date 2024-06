Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei nationale, prin intermediul mijlocasului Razvan Marin, au transmis un mesaj de incurajare si succes elevilor care sustin, incepand de maine, probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale."Nu doar noi avem de trecut un test important zilele acestea, ci si elevii de clasa a opta. Asa…

- Probele scrise din cadrul Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2024) incep marți, 25 iunie, cu testarea cunoștințelor de limba și literatura romana. Urmatoarea proba (matematica) va avea loc joi, 27 iunie, iar proba pentru elevii care au studiat limba și literatura materna este…

- Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in vederea susținerii examenului, organizat in 3.392 de unitați de invațamant/centre de examen.Potrivit sursei citate, accesul elevilor in unitațile de invațamant/centre de examen…

- Informare privind organizarea și desfașurarea Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (sesiunea 2024) Probele scrise din cadrul Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2024) incep marți, 25 iunie, cu testarea cunoștințelor de limba și literatura romana. Urmatoarea…

- Probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII a EN VIII 2024 incep marti, 25 iunie, cu testarea cunostintelor de limba si literatura romana.Urmatoarea proba matematica va avea loc joi, 27 iunie, iar proba pentru elevii care au studiat limba si literatura materna este…

- In perioada 21-23 mai 2024, la nivelul județului Cluj, 5.722 elevi din clasele a IV-a (4.135 elevi din mediul urban și 1.587 elevi din mediul rural) vor susține evaluarile specifice, la finalul clasei a IV-a, desfașurate potrivit calendarului de administrare a evaluarilor naționale la finalul claselor…

- Evaluarea Naționala 2024 In perioada 13-29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2023-2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi, anunta Ministerul Educatiei Nationale . Clasa a II-a Evaluarea competentelor fundamentale…

- Doi elevi din judetul Dolj au fost eliminati de la simularea probei scrise la matematica dupa ce au fost prinsi cu telefonul mobil asupra lor. Marti, 16 aprilie 2024, s-a desfașurat proba scrisa la matematica din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a și proba…