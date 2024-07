Evaluare Nationala 2024: Judetul Constanta a urcat 5 pozitii in ierarhia nationala, fata de situatia inregistrata anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate la Evaluarea Nationala au fost afisate pe siteul evaluare.edu.ro. Doi elevi din judetul Constanta au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala 2024.Maria Yasmine Panita si Said Murtaza sunt cei doi elevi de la Colegiul National Mircea cel Batran din Constanta care au obtinut media 10…

- Astazi, s-a desfașurat a doua proba a examenului de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2024, la discilpina Matematica. In judetul Valcea, din cei 2543 absolvenți de clasa a VIII-a inscriși in 54 de Centre de examen, s-au prezentat 2449, absentand 94 de elevi. 15 elevi au solicitat adaptarea condițiilor…

- La examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie-iulie 2024, in județul Cluj, s-au inscris 5.276 absolvenți ai claselor a VIII-a, care vor susține examenul in 109 unitați de invațamant preuniversitar. Au fost desemnate centre de examen (68 de centre in mediul urban și 41 de centre in mediul rural).…

- Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in vederea susținerii examenului, organizat in 3.392 de unitați de invațamant/centre de examen.Potrivit sursei citate, accesul elevilor in unitațile de invațamant/centre de examen…