- Examenul de Evaluare Naționala 2024 incepe marți, 25 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Joi, 27 iunie, urmeaza a doua proba de foc: cea la Matematica. Iata ce reguli trebuie sa respecte elevii daca nu vor sa fie dați afara din examen.

- Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII a incepe pe 25 iunie cu proba la limba si literatura romana.Conform Ministerului Educatiei, calendarul Evaluarii Nationale 2024 pentru elevii care termina clasa a VIII a este urmatorul: 25 iunie 2024 ndash; proba la Limba si literatura romana; 27…

- Emoții mari pentru elevii de liceu care susțin prima proba a examenului de Bacalaureat 2024: cea la Limba și literatura romana, oral. Iata cele mai importante lucruri pe care trebuie sa știe candidații inainte de a intra in sala de examinare.

- Emoțiile sunt tot mai mari pentru elevii de clasa a VIII-a. Aceștia termina cursurile vineri, 14 iunie, urmand ca pe 25 iunie sa susțina prima proba din cadrul Evaluarii Naționale 2024, anume cea la Limba și literatura romana. Astfel, pentru elevii de clasa a VIII-a, inscrierea la Evaluarea Naționala…

- Incepe Evaluarea Naționala pentru elevii din clasele a IV-a. In Cluj, peste 5.700 de elevi vor participa la examenele naționale desfașurate in aceasta saptamana. In perioada 21-23 mai 2024, la nivelul județului Cluj, 5.722 elevi din clasele a IV-a (4.135 elevi din mediul urban și 1.587 elevi din mediul…

- Evaluarea Naționala de la clasa a IV-a incepe pe 21 mai, cu proba scrisa la Limba romana. Elevii de clasa a II-a au susținut deja probele Evaluarii Naționale, iar cei care urmeaza sunt școlarii de clasa a IV-a. Evaluarea Naționala de la clasa a IV-a incepe pe 21 mai, cand va avea loc proba scrisa la…

- In Dolj, la proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale un elev a fost eliminat. Acesta a fost surprins asupra sa cu telefonul mobil. In județul Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la simularea probei scrise la Limba și literatura…

- Aproape 9.000 de elevi din Dolj participa, in perioada 15 – 17 aprilie, la simularile de Bacalaureat și Evaluare Naționala. La simularile județene ale Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a particcipa 4902 elevi. La simularea Examenului Național de Bacalaureat pentru elevii din anii terminali…