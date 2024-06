Stiri pe aceeasi tema

- Programa romana Evaluarea Naționala 2024. Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a, care se pregatesc pentru examenul de Evaluare Naționala 2024, trebuie sa demonstreze ca au deprins competențe generale dar și specifice. Iata ce trebuie sa știe.

- Profesoara de limba și literatura romana Aura Bicsi a trecut in eternitate, sambata, 8 iunie, la varsta de 81 de ani.Personalitate marcanta a școlii sucevene, profesor de limba și literatura romana, inspector de specialitate respectat și apreciat pentru vocație și profesionalism, Aura Bicsi a fost ...

- Emoțiile sunt tot mai mari pentru elevii de clasa a VIII-a. Aceștia termina cursurile vineri, 14 iunie, urmand ca pe 25 iunie sa susțina prima proba din cadrul Evaluarii Naționale 2024, anume cea la Limba și literatura romana. Astfel, pentru elevii de clasa a VIII-a, inscrierea la Evaluarea Naționala…

- Un profesor de Limba romana din Buzau face meditații gratuite cu elevi din toata țara. Mai bine de jumatate dintre copiii pe care i-a pregatit au luat medii de peste 9 la examenul de Evaluare Nationala. Lectiile la Limba romana sunt destinate tuturor elevilor de clasa a VIII-a, in special celor cu care…

- Evaluarea Naționala de la clasa a IV-a incepe pe 21 mai, cu proba scrisa la Limba romana. Elevii de clasa a II-a au susținut deja probele Evaluarii Naționale, iar cei care urmeaza sunt școlarii de clasa a IV-a. Evaluarea Naționala de la clasa a IV-a incepe pe 21 mai, cand va avea loc proba scrisa la…

- Rezultate ingrijoratoare la simularea examenului de Evaluare Naționala organizata la nivelul județului Iași! La proba de limba și literatura romana, in mediul rural, din 100 de elevi doar 56 au obținut peste 5. La matematica, dintr-o suta de absolvenți de clasa a 8-a, doar 43 au luat nota de trecere.…

- In Dolj, la proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale un elev a fost eliminat. Acesta a fost surprins asupra sa cu telefonul mobil. In județul Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la simularea probei scrise la Limba și literatura…

- Chiar daca suntem vorbitori nativi ai unei limbi, se intampla sa pronunțam greșit anumite cuvinte sau sa nu le știm sensul. Ajungem chiar sa credem ca așa este corect, fara sa ne dam seama ca facem o mare eroare. Așa este și in cazul cuvintelor petec sau petic, pe care unii dintre noi nici macar […]…