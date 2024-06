Evaluare Naționala 2024: Baremul de corectare și subiectele la proba de Matematica, publicate de Ministerul Educației Evaluare Naționala 2024: Baremul de corectare și subiectele de la proba de Matematica au fost publicate de Ministerul Educației, joi dupa amiaza. Elevii vor afla rezultatele la probele de examen, miercuri, 3 iulie. Contestațiile pot fi depuse miercuri și joi, iar rezultatele finale vor fi afișate in 9 iulie. In județul Alba, dintre cei 2579 […] Citește Evaluare Naționala 2024: Baremul de corectare și subiectele la proba de Matematica, publicate de Ministerul Educației in Alba24…