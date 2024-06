Stiri pe aceeasi tema

- Evaluare Naționala 2024 incepe marți, 25 iunie, cu proba la Limba și literatura romana. Reguli și interdicții Evaluare Naționala 2024: Reguli și interdicții. Evaluarea Naționala 2024 incepe in data de 25 iunie, marți, cu proba la Limba și literatura romana. Joi, 27 iunie, este proba la Matematica, iar…

- Examenul de Evaluare Naționala 2024 incepe marți, 25 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Joi, 27 iunie, urmeaza a doua proba de foc: cea la Matematica. Iata ce reguli trebuie sa respecte elevii daca nu vor sa fie dați afara din examen.

- Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII a incepe pe 25 iunie cu proba la limba si literatura romana.Conform Ministerului Educatiei, calendarul Evaluarii Nationale 2024 pentru elevii care termina clasa a VIII a este urmatorul: 25 iunie 2024 ndash; proba la Limba si literatura romana; 27…

- Bacalaureat 2024, proba la Limba și literatura romana, examenul oral. Subiectele pentru proba la Limba și literatura romana, examenul oral, au fost elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație.

- Incep emoțiile pentru absolvenții de liceu inscriși la Bacalaureat, „examenul maturitații”. Examenul de Bacalaureat incepe luni cu proba orala la limba si literatura romana. Sunt peste 134.000 de candidati inscrisi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2024. Elevii sustin luni, 17 iunie,…

- Emoțiile sunt tot mai mari pentru elevii de clasa a VIII-a. Aceștia termina cursurile vineri, 14 iunie, urmand ca pe 25 iunie sa susțina prima proba din cadrul Evaluarii Naționale 2024, anume cea la Limba și literatura romana. Astfel, pentru elevii de clasa a VIII-a, inscrierea la Evaluarea Naționala…

- In Dolj, la proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale un elev a fost eliminat. Acesta a fost surprins asupra sa cu telefonul mobil. In județul Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la simularea probei scrise la Limba și literatura…