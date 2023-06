Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a VIII-a susțin, zilele acestea, Evaluarea Naționala. Luni a avut loc proba scrisa la Limba și literatura romana, iar miercuri, și cea de matematica. In Timiș, sunt peste 5.000 de elevi inscriși.

- Doar doua exercitii dintre cele 18 primite de elevii de clasa a VIII-a la proba scrisa de Matematica de la Evaluarea Nationala 2023 au fost mai putin abstractizate si au avut elemente care sa aminteasca de aplicabilitatea matematicii in viata reala, conform subiectelor consultate de Edupedu.ro. Varianta…

- O noua zi cu emoții pentru absolvenții claselor a VIII-a din Capitala și din țara. Elevii susțin, miercuri, a doua proba din cadrul Evaluarii Naționale. Și dau piept cu subiectele de la matematica, pe care mulți o considera cea mai dificila dintre probele Evaluarii Naționale. Așadar, Evaluarea Naționala…

- Elevii claselor a VIII-a susțin astazi proba la Matematica in cadrul examenului de Evaluare Naționala 2023. Elevii au inceput sa intre in salile de examen pentru a susține proba la Matematica in cadrul examenului de Evaluare Naționala 2023. Potrivit regulamentului, pana la ora 08.30, toți candidații…

- Absolvenții claselor a VIII-a susțin, astazi, proba scrisa la Matematica din cadrul Evaluarii Naționale 2023. 161.654 de elevi au fost inscriși la Evaluarea Naționala, insa peste 7.000 dintre aceștia au absentat la proba de Limba și literatura romana. In cusul zilei de joi este programata proba la limba…

- Elevii care au absolvit clasa a VIII-a au sustinut astazi prima proba de la Evaluarea Naționala 2023, cea de Limba și literatura romana. Elevii au avut de raspuns la mai multe cerințe in baza a doua texte, sa rezolve mai multe chestiuni de gramatica și sa caracterizeze un personaj dintr-un text al…

- 2625 de elevi din Bistrița-Nasaud s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala, potrivit Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Examenul de Evaluarea Naționala a inceput in aceasta dimineața, la ora 9. In 21 iunie 2023 se desfașoara proba scrisa la Matematica. In 22 iunie – proba la Limba și literatura…

- Absolventii claselor a VIII-a intra in focul examenelor de maine si pana pe 4 iulie. Evaluarea Nationala debuteaza cu proba scrisa la Limba si literatura romana, iar miercuri e programat examenul la Matematica.