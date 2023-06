Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au absolvit clasa a VIII-a continua, astazi, examenul de Evaluare Nationala cu proba scrisa la Matematica. Testarea, singura care conteaza pentru admiterea la liceu, incepe la ora 9:00, cand candidatii vor primi brosura cu subiectele si hartie stampilata pentru ciorne. Cine are nevoie poate…

- EVALUARE NAȚIONALA 2023: Miercuri, proba la Matematica. Reguli și recomandari pentru elevii de clasa a VIII-a Evaluare Naționala 2023: Miercuri, 21 iunie, elevii de clasa a VIII-a din Alba și din țara susțin a doua proba a examenului de Evaluare Naționala, ce conteaza in procent de 100% pentru admiterea…

- EVALUARE NAȚIONALA 2023: Miercuri, proba la Matematica. Recomandari și reguli pentru elevii de clasa a VIII-a, la examen Evaluare Naționala 2023: Miercuri, 21 iunie, elevii de clasa a VIII-a din Alba și din țara susțin a doua proba a examenului de Evaluare Naționala, ce conteaza in procent de 100% pentru…

- Elevii care au absolvit clasa a VIII-a au sustinut astazi prima proba de la Evaluarea Naționala 2023, cea de Limba și literatura romana. Elevii au avut de raspuns la mai multe cerințe in baza a doua texte, sa rezolve mai multe chestiuni de gramatica și sa caracterizeze un personaj dintr-un text al…

- Astazi au inceput examenele Evaluarii Naționale. Absolventii clasei a VIII-a sustin azi proba scrisa la Limba si literatura romana. Proba scrisa la Matematica este programata pentru miercuri. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba si literatura materna. Elevii de clasa…

- 2625 de elevi din Bistrița-Nasaud s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala, potrivit Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Examenul de Evaluarea Naționala a inceput in aceasta dimineața, la ora 9. In 21 iunie 2023 se desfașoara proba scrisa la Matematica. In 22 iunie – proba la Limba și literatura…

- 2625 de elevi din Bistrița-Nasaud s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala, potrivit Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Examenul de Evaluarea Naționala a inceput in aceasta dimineața, la ora 9. In 21 iunie 2023 se desfașoara proba scrisa la Matematica. In 22 iunie – proba la Limba și literatura…

- Absolventii claselor a VIII-a intra in focul examenelor de maine si pana pe 4 iulie. Evaluarea Nationala debuteaza cu proba scrisa la Limba si literatura romana, iar miercuri e programat examenul la Matematica.