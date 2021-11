Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 noiembrie 2021, Centrul Național de Politici și Evaluare in Educațiea publicat primele modele de test pentru Evaluarea Naționala la limba și literatura romana și matematica. Structura subiectului a ramas aceeași sub aprobarea Ministerului Educației. Varianta noua vine insoțita de un barem…

- Elevii de clasa a XII-a, care susțin anul viitor examenul de Bacalaureat 2022, dar și elevii de clasa a VIII-a, care vor da anul viitor examenul de Evaluare Naționala 2022, pot descarca de astazi, 1 noiembrie, modele noi de subiecte, se arata pe site-ul Ministerului Educației . Modele de subiecte Bacalaureat…

- Proba la limba romana din cadrul examenului de evaluare naționala 2022 are loc pe 14 iunie 2022, iar proba la matematica, pe 16 iunie, scrie hotnews.ro Subiecte evaluare naționala 2022 - modelele publicate de Ministerul Educației Modelele de subiecte pot fi descarcate de pe pagina subiecte.edu.ro…

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: Modele de subiecte pentru examenul de clasa a VIII-a, publicate de minister Ministerul Educației a publicat modele de subiecte actualizate pentru Evaluare Naționala 2022. Examenul pentru clasa a VIII-a se va desfașura in perioada 14-17 iunie. Modele de subiecte Evaluare Naționala…

- Ministerul Educației a publicat inca de miercuri modele de subiecte pentru examenul scris in cadrul concursului național pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli. Este vorba despre exemple de itemi pentru proba scrisa ce se organizeaza vineri, 15 octombrie. Potrivit MEN, afișarea rezultatelor…

- Absolvenții de clasa a VIII-a care vor trece prin febra examenului de Evaluare Naționala, in acest an, au inca vreme pana in 15 octombrie, sa se inscrie la cursurile de pregatire organizate de CeTIN. Primaria Bistrița, prin Centru Comunitar pentru Tineret, va organiza și in acest an cursuri de pregatire…

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: Probele scrise au loc pe 14-17 iunie. CALENDARUL examenului pentru elevii de clasa a VIII-a EVALUARE NAȚIONALA 2022: Probele scrise au loc pe 14-17 iunie. CALENDARUL examenului pentru elevii de clasa a VIII-a Evaluarea Naționala 2022 are loc pe 14-17 iunie anul viitor, potrivit…

- Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2021 continua marți, 19 august, cu proba obligatorie a profilului, Matematica sau Istorie. Primele rezultate vor fi cunoscute in 31 august. Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie sa obțina cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise și cel…