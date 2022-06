Rezultatele finale de la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate joi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cu ajutorul acestei note, elevii vor putea calcula media de admitere la liceu, inainte de repartizarea computerizata din 14 iulie. 155.561 de elevi au absolvit anul acesta clasa a VIII, dintre care 148.494 au susținut examenul […] The post Evaluare Naționala 2022. Elevii afla astazi notele finale, dupa contestații. Cum se calculeaza media pentru admiterea la liceu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…