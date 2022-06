EVALUARE NAȚIONALA 2022: cum se corecteaza lucrarile. Primele rezultate la examen, in 23 iunie Evaluare Naționala 2022: Primele rezultate la examen vor fi comunicate joi, 23 iunie 2022 (pana la ora 14.00), iar cele finale in 30 iunie. Listele vor fi anonimizate. Media la Evaluare conteaza in proporție de 80% pentru admiterea la liceu. Peste 2.400 de elevi din Alba au susținut in 14 și 16 iunie probele la […] Citește EVALUARE NAȚIONALA 2022: cum se corecteaza lucrarile. Primele rezultate la examen, in 23 iunie in Alba24 .