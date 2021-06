Evaluare Națională 2021. Tot ce trebuie să știe elevii despre desfășurarea examenului In perioada 22 iunie-4 iulie 2021 se va desfașura Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a. Un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 in municipiul București, sunt inscriși pentru susținerea examenului. Calendarul examinarii Examenul incepe marți, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Joi, 24 iunie, se va desfașura proba la Matematica. Proba la Limba și literatura materna va avea loc vineri, 25 iunie. Primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie, pana la ora 14:00 (in centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse in zilele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

