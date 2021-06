Stiri pe aceeasi tema

- Doua zile de emoții pentru absolvenții clasei a VIII-a din județul Neamț, care marți, 22 iunie, susțin prima proba scrisa, la limba și literatura romana, din examenul de evaluare naționala. Din cei 3.745 de elevi ai promoției 2021, s-au inscris la examen 3.504, la care se adauga un absolvent din seriile…

- Ghid pentru absolvenții care vor susține evaluarea naționala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Ministerul Educației a publicat pe site-ul instituției un ghid pentru absolvenții de clasa a VIII-a care vor susține evaluarea naționala saptamâna viitoare. Documentul conține informații…

- Bucureștiul, Clujul și Sibiul sunt pe primele trei locuri in topul cu cele mai multe persoane vaccinate impotriva COVID-19, a anunțat, marți, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița. Municipiul București este pe primul loc cu rata de acoperire vaccinala din populația eligibila, cu 43,8%. Capitala…

- Luni, 7 iunie 2021, incepe perioada inscrierilor pentru Evaluarea nationala, examen esential privind admiterea, ulterioara, la liceu. In cazul in care un elev nu se poate prezenta la proba pentru ca se afla in carantina ori in izolare, sau daca prezinta o temperatura mai mare decat cea admisa la intrarea…

- Modele de teste de ANTRENAMENT EVALUAREA NAȚIONALA 2021: Modele de subiecte din seturile 14-15, la romana și matematica, pentru elevii de clasa a 8-a, publicate de Ministerul Educației Modele de teste de ANTRENAMENT EVALUAREA NAȚIONALA 2021: Modele de subiecte din seturile 14-15, la romana și matematica,…

- Cele doua teste vizeaza evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi inscrisi in clasa a VI-a la inceputul anului scolar 2020-2021.Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV)…

- Clujul si Bucurestiul nu mai sunt cele mai scumpe orase din Romania, cand vine vorba despre cosul de cumparaturi cu alimente de baza. Cosul de cumparaturi are preturi diferite in functie de oras, potrivit datelor oferite de INS si citate de Ziarul Financiar. Produsele luate in calcul sunt cartofii,…