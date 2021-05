Evaluare Națională 2021, clasa a VI-a. Elevii susțin azi proba la matematică și științele naturii Continua Evaluarea Naționala 2021, la clasa a VI-a, cu a doua proba scrisa. Dupa ce au inceput, miercuri, cu testarea scrisa la limba și comunicare, elevii claselor a VI-a din București și din țara se intorc, joi, in banci, pentru a susține cea de-a doua proba din cadrul acestei evaluari, cea la matematica și științele […] The post Evaluare Naționala 2021, clasa a VI-a. Elevii susțin azi proba la matematica și științele naturii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

