EVALUARE NAȚIONALĂ 2021: BAREMELE pentru testele de antrenament, seturile 10 și 11, la Română și Matematică Au fost publicate baremele pentru seturile 10 și 11 de teste de antrenament la examenul de Evaluare Naționala 2021. Modelele de subiecte sunt concepute de instituția din subordinea Ministerului Educației care elaboreaza și subiectele de la toate examenele naționale. Vezi și Modele de subiecte EVALUARE NAȚIONALA 2021, clasa a VIII-a: Toate testele de antrenament și […] Citește EVALUARE NAȚIONALA 2021: BAREMELE pentru testele de antrenament, seturile 10 și 11, la Romana și Matematica in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro



